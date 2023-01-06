Нужен новый мировой порядок. Япония намерена препятствовать усилению авторитарных режимов

Свободная торговля и экономическая взаимозависимость после окончания холодной войны укрепили авторитарные режимы. США и демократические единомышленники должны противопоставить им "новый мировой порядок".

Об этом заявил министр торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

"Авторитарные страны накопили огромную мощь как в экономическом, так и в военном отношении. Мы должны восстановить мировой порядок, основанный на фундаментальных ценностях свободы, демократии, прав человека и верховенства закона", - заявил Нисимура в своем выступлении в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По словам Нисимуры, лидеры стран "Большой семерки", вероятно, обсудят, как реагировать на экономическое принуждение, когда встретятся в мае в японском городе Хиросима.

"Возможно, нам придется подготовиться к выявлению узких мест стран, желающих прибегнуть к принуждению, а затем, при необходимости, принять контрмеры", — сказал он.

Нисимура также предупредил, что демократии должны защищать свою промышленную мощь и защищаться от потери технологий, особенно тех, которые могут быть перенаправлены на военные нужды. Он призвал к тому, чтобы американо-японское сотрудничество распространялось не только на полупроводники, но и на биотехнологии, искусственный интеллект и квантовую науку.