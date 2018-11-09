Потребность в инсулине в Киевской области недофинансирована на 25 млн гривен

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Такая ситуация сложилась в области, поскольку через госсубвенцию было профинансировано лишь 43% от потребности

Глава постоянной комиссии Киевского облсовета по вопросам бюджета и финансов Ольга Бабий сообщила, что по Киевской области нехватка финансирования обеспечения инсулином до конца года составляет 25 миллионов гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

По ее словам, такая ситуация сложилась в области, поскольку через государственную субвенцию было профинансировано лишь 43% от потребности.

"Глава постоянной комиссии Киевского облсовета по вопросам бюджета и финансов Ольга Бабий сообщила, что по Киевской области нехватка финансирования обеспечения инсулином до конца года на сегодня составляет 25 млн гривен. Местные бюджеты уже выделили 15 млн на дофинансирование данной потребности. Такая ситуация сложилась в области, поскольку через государственную субвенцию было профинансировано лишь 43% от потребности", - говорится в сообщении.

По словам Бабий, Министерство финансов, закладывая средства в госбюджет, не учитывает подорожание препаратов.

"Бюджетная комиссия Киевского облсовета изучила вопрос финансирования обеспечения инсулином больных диабетом и пришла к выводу, что недостаток средств возникает из-за того, что в Государственном бюджете Министерство финансов закладывает средства, исходя из ориентировочного количества больных, из года в год предвидя 3300 гривен на одного человека, что явно не достаточно, и не учитывает подорожание препаратов", - сказала она.

Напомним, в комитете Верховной рады по вопросам здравоохранения заявили, что объем целевых средств для лечения больных сахарным и несахарным диабетом в этом году покрывает потребность лишь на 50%.

РБК-Украина также писало, что по данным регионов, потребность в средствах на текущий год для обеспечения больных сахарным диабетом препаратами инсулина составляет 1,38 миллиардов гривен до конца года. При этом из госбюджета на обеспечение инсулином было выделено 720,7 млн гривен, а из местных - 290,6 млн гривен.