Потребность в средствах на инсулин в целом составляет 1,38 млрд гривен, - комитет ВР

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Из госбюджета на обеспечение инсулином было выделено 720,7 млн гривен, а из местных – 290,6 млн

В комитете по вопросам здравоохранения заявили, что, по данным регионов, потребность в средствах на текущий год для обеспечения больных сахарным диабетом препаратами инсулина составляет 1,38 миллиардов гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, комитет рассмотрел вопрос о состоянии финансового обеспечения больных сахарным диабетом препаратами инсулина в 2018 году.

"По данным регионов, потребность в средствах на текущий год для обеспечения больных сахарным диабетом препаратами инсулина составляет 1388 037,636 тысяч гривен. Объем средств, выделенных из государственного бюджета на 2018 год на указанные цели (как целевые средства в составе медицинской субвенции с учетом остатка средств на начало года), составляет 720 795,990 тысяч гривен или 51,93% от потребности. Из местных бюджетов дополнительно выделено 290 602, 077 000 гривен (20,94% от потребности)", - говорится в сообщении.

Итак, как отметили члены комитета, потребность в дополнительных средствах до конца 2018 года для обеспечения больных сахарным диабетом препаратами инсулина составляет 293 332 290 гривен.

Кроме того, сообщается, что в госбюджете на 2018 год Министерству здравоохранения на закупку расходных материалов для определения уровня глюкозы в крови, гликированного гемоглобина предусмотрено 18745000 гривен.

Напомним, в комитете Верховной рады по вопросам здравоохранения заявили, что объем целевых средств для лечения больных сахарным и несахарным диабетом в этом году покрывает потребность лишь на 50%.

Как писало РБК-Украина ранее, исполняющий обязанности Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что полное возмещение стоимости препаратов инсулина Минздрав планирует начать в 2019 году.