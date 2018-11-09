Потреба в інсуліні в Київській області недофінансована на 25 млн гривень

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Така ситуація склалася в області, оскільки через держсубвенцію було профінансовано лише 43% від потреби

Голова постійної комісії Київської облради з питань бюджету та фінансів Ольга Бабій поінформувала, що по Київській області нестача фінансування забезпечення інсуліном до кінця року становить 25 мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

За її словами, така ситуація склалася в області, оскільки через державну субвенцію було профінансовано лише 43% від потреби.

"Голова постійної комісії Київської облради з питань бюджету та фінансів Ольга Бабій поінформувала, що по Київській області нестача фінансування забезпечення інсуліном до кінця року на сьогодні становить 25 мільйонів гривень. Місцеві бюджети вже виділили 15 мільйонів на дофінансування даної потреби. Така ситуація склалася в області, оскільки через державну субвенцію було профінансовано лише 43% від потреби", - сказано у повідомленні.

За словами Бабій, Міністерство фінансів, закладаючи кошти у держбюджет, не враховує подорожчання препаратів.

"Бюджетна комісія Київської облради вивчила питання фінансування забезпечення інсуліном хворих на діабет і дійшла висновку, що нестача коштів виникає через те, що у Державний бюджет Міністерство фінансів закладає кошти, виходячи із орієнтовної кількості хворих, з року в рік передбачаючи 3300 гривень на одну особу, що явно не достатньо, і не враховує подорожчання препаратів", - сказала вона.

Нагадаємо, у комітеті Верховної ради з питань охорони здоров'я заявили, що обсяг цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у цьому році покриває потребу лише на 50%.

РБК-Україна також писало, що за даними регіонів, потреба в коштах на поточний рік для забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну становить 1,38 мільярдів гривень до кінця року. При цьому з держбюджету на забезпечення інсуліном було виділено 720,7 млн гривень, а з місцевих - 290,6 млн гривень.