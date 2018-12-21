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Госстат зафиксировал рост розничного товарооборота

Новости » Экономика    21.12.2018 - 11:50
Госстат зафиксировал рост розничного товарооборота
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Наибольший рост зафиксирован в Луганской и Донецкой областях

Оборот розничной торговли в Украине в январе-ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в сопоставимых ценах вырос на 6,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

При этом оборот розничной торговли в ноябре 2018 года по сравнению ноябрем прошлого года вырос на 5,6%.

Госстат зафиксировал рост розничного товарооборота

"Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в январе-ноябре 2018р. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдался в Луганской (на 27,8%), Донецкой (на 14,7%), Полтавской (на 12,4%), Закарпатской (на 12,0%) и Винницкой (на 11,4%) областях", - говорится в сообщении Госстата.

Напомним, 61% предприятий розничной торговли ожидают роста цен в IV квартале 2018 года, 37% - сохранения цен на текущем уровне и лишь 2% - уменьшения цен. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственной службой статистики.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем выросли на 1,4%. С начала года (до декабря 2017 года) цены в Украине выросли на 8,9%. В годовом измерении (до ноября 2017 года) инфляция ускорилась до 10,0%.

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