Инфляция в ноябре замедлилась до 1,4%, - Госстат

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Годовая инфляция ускорилась до 10,0%

Потребительские цены в Украине в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем выросли на 1,4%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала года (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 8,9%. В годовом измерении (к ноябрю 2017 года) инфляция ускорилась до 10,0%.

www.ukrstat.gov.ua

Продукты в Украине в ноябре подорожали на 1,4%. Овощи подорожали на 9,1%, молоко на 4,5%, хлеб - на 3,3%. Фрукты подешевели на 4,5%, сахар на 1,7%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, одежда и обувь подешевели на 0,6%, жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 6,1%.

В течение четырех месяцев Госстат фиксировал снижение цен: в мае, июне и августе нулевую инфляцию, в июле - дефляция 0,7%. Однако в сентябре инфляция в Украине подскочила до 1,9%, в октябре инфляция составила 1,7%.

Напомним, что в 2017 году инфляция в Украине составила 13,7%. Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2018 году инфляция в Украине составит 9,9%. Всемирный банк прогнозирует замедление инфляции в Украине в 2019 году до 7,3% и в 2020 году до 6,5%.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 года сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В НБУ отметили, что в сентябре 2018 года потребительская инфляция составила 8,9% в годовом измерении. В то же время Национальный банк повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).