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Потратят почти 6 млн долларов: Япония повысит статус представительства при НАТО

Фото: Япония изменит статус своего представительства при НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония повысит статус представительства при НАТО в Брюсселе, отделив его от своего посольства в Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sankei.

На административные расходы, связанные с изменением статуса и структуры представительства, из государственного бюджета Токио выделит около 5,8 млн долларов. Источники в правительстве Японии сообщают, что такое решение было принято в связи с нестабильной ситуацией с безопасностью в мире.

Напомним, что представительство Японии при НАТО было открыто в 2018 году. Функции постоянного представителя страны в альянсе выполняет посол Японии в Бельгии, само представительство входит в структуру посольства в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что Япония намерена разместить тысячу крылатых ракет большой дальности для усиления своих оборонных возможностей в случае вероятных атак со стороны Китая.

Также стало известно, что воздушные силы самообороны Японии провели совместные учения с США над Тихим океаном. В них приняли участие два стратегических бомбардировщика B-1 американских ВВС.

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ЯпонияНАТО