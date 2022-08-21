Потратят почти 6 млн долларов: Япония повысит статус представительства при НАТО

Япония повысит статус представительства при НАТО в Брюсселе, отделив его от своего посольства в Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sankei .

На административные расходы, связанные с изменением статуса и структуры представительства, из государственного бюджета Токио выделит около 5,8 млн долларов. Источники в правительстве Японии сообщают, что такое решение было принято в связи с нестабильной ситуацией с безопасностью в мире.

Напомним, что представительство Японии при НАТО было открыто в 2018 году. Функции постоянного представителя страны в альянсе выполняет посол Японии в Бельгии, само представительство входит в структуру посольства в Брюсселе.