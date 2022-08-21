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Витратять майже 6 млн доларів: Японія підвищить статус представництва при НАТО

Фото: Японія змінить статус свого представництва при НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія підвищить статус представництва при НАТО в Брюсселі, відокремивши його від свого посольства в Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sankei.

На адміністративні витрати, пов'язані зі зміною статусу і структури представництва, з державного бюджету Токіо виділить близько 5,8 млн доларів. Джерела в уряді Японії повідомляють, що таке рішення було прийнято у зв'язку з нестабільною ситуацією з безпекою у світі.

Нагадаємо, що представництво Японії при НАТО було відкрито у 2018 році. Функції постійного представника країни в Альянсі виконує посол Японії в Бельгії, саме представництво входить в структуру посольства в Брюсселі.

Раніше повідомлялося, що Японія має намір розмістити тисячу крилатих ракет великої дальності для посилення своїх оборонних можливостей у разі ймовірних атак з боку Китаю.

Також стало відомо, що повітряні сили самооборони Японії провели спільні навчання з США над Тихим океаном. У них взяли участь два стратегічні бомбардувальники B-1 американських ВПС.

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