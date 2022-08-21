Витратять майже 6 млн доларів: Японія підвищить статус представництва при НАТО

Японія підвищить статус представництва при НАТО в Брюсселі, відокремивши його від свого посольства в Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sankei .

На адміністративні витрати, пов'язані зі зміною статусу і структури представництва, з державного бюджету Токіо виділить близько 5,8 млн доларів. Джерела в уряді Японії повідомляють, що таке рішення було прийнято у зв'язку з нестабільною ситуацією з безпекою у світі.

Нагадаємо, що представництво Японії при НАТО було відкрито у 2018 році. Функції постійного представника країни в Альянсі виконує посол Японії в Бельгії, саме представництво входить в структуру посольства в Брюсселі.