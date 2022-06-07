Япония и США провели учения со стратегическими бомбардировщиками над Тихим океаном

Воздушные силы самообороны Японии провели совместные учения с США над Тихим океаном. В них приняли участие два стратегических бомбардировщика B-1 американских ВВС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы самообороны Японии.

Отмечается, что учения прошли 3 июня в Тихом океане к востоку от северной японской префектуры Аомори.

С японской стороны в них были задействованы истребители F-15. Отмечается, что самолеты двух стран отработали маневры при перехвате вражеской авиации.

Учения, вероятно, были также направлены на сдерживание КНДР в связи с запусками баллистических ракет и предполагаемой подготовкой к новому ядерному испытанию.

В конце мая запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности президента. В Токио он принял участие в саммите лидеров Quad.

Отметим, что в то же время, 3 июня, Тихоокеанский флот РФ начал учения с привлечением более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов.