ua en ru
Пн, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Потрапити зможуть не всі. У Києві закриють доступ до деяких укриттів

Київ, Понеділок 09 жовтня 2023 11:58
UA EN RU
Потрапити зможуть не всі. У Києві закриють доступ до деяких укриттів Ілюстративне фото: у Києві закриють доступ до деяких укриттів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві закриють доступ до укриттів у закладах дошкільної освіти для сторонніх осіб під час роботи таких закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попка.

Відповідно до рішення Ради оборони Києва та постанову Кабміну, від сьогодні вносяться зміни в порядок використання укриттів Фонду захисних споруд столиці.

"Зміни стосуються виключно обʼєктів дошкільної освіти. Відтепер укриття в таких закладах можуть використовуватися лише учасниками освітнього процесу - тобто персоналом та дітьми. Сторонні особи не зможуть користуватися цими укриттями", - повідомив Попко.

Зазначається, що ці правила діятимуть виключно під час роботи дошкільних освітніх закладів.

Водночас у нічний час такими укриттями можуть користуватися всі громадяни.

Попко пояснив, що такі зміни обумовлені в першу чергу безпековими інтересами задля захисту дітей.

Укриття у Києві

Раніше у Києві ініціювали перевірки укриттів. Прецедентом для цього стала трагедія, коли під час атаки РФ по столиці 1 червня десятьма ракетами "Іскандер" у Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки і 9-річна дівчинка. Вони не змогли потрапити до бомбосховища, оскільки його було закрито.

Після цього у столиці відкрили цілодобовий доступ до укриттів.

Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що кияни мають мати цілодобовий доступ до укриттів, облаштованих у школах та інших навчальних закладах.

Проте пізніше було вирішено надавати пріоритет у розміщенні в укриттях шкіл під час тривоги дітям. Інших людей просять використовувати такі сховища лише у разі відсутності альтернативи поблизу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Кулеба про пропозиції щодо територіальних поступок РФ: навіть не думайте про це
Кулеба про пропозиції щодо територіальних поступок РФ: навіть не думайте про це
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України