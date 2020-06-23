Потоп на западе Украины и стычки в Харькове: новости за 22 июня

Коллаж РБК-Украина

В Киеве нашли тело еще одного погибшего при взрыве на Поздняках, в Харькове протестовали против открытия диспансера для приема больных COVID-19, на западе Украины из-за непогоды разрушены дамбы и мосты. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 22 июня, - в материале РБК-Украина

Ночью нашли тело пятого погибшего под завалами дома на Позняках

В Киеве на месте ликвидации последствий взрыва жилого дома на Позняках найдено тело еще одного человека. Всего спасатели нашли 5 погибших.

Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991г.р., 1967 г.р., 1976 г.р

Камеры зафиксировали момент взрыва дома на Позняках. На видео видно, как взрывается квартира, затем распространяется огромная взрывная волна.

Во Львовской области всплеск коронавируса: Степанов приехал с проверкой

Министр здравоохранения Максим Степанов прибыл с проверкой во Львовскую область. Причиной поездки стал всплеск заболеваемости коронавирусом в регионе.

Об этом Степанов заявил на брифинге во Львовской области.

Он отметил, что в регионе за сутки было подтверждено 200 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в области подтверждено 3980 случаев.

В Харькове произошли стычки во время протеста: пострадали двое полицейских (видео)

В Харькове во время акции против открытия областного диспансера для приема больных коронавирусом между демонстрантами и полицейскими произошли стычки. В результате двое полицейских пострадали (видео).

Ранее сообщалось, что в Харькове чернобыльцы устроили акцию против открытия диспансера, куда планируют госпитализировать больных коронавирусом, по мнению демонстрантов, под видом лечения COVID-19 у них хотят забрать Чернобыльскую больницу.

Зеленский считает переговоры с Путиным "сложной и запутанной" работой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него не было времени выбирать верить или не верить президенту РФ Владимиру Путину. Он сказал, что переговоры с российским лидером являются очень запутанной и сложной работой.

Об этом он заявил в интервью канадской газете The Globe and Mail.

По его словам, несмотря на буксующие переговоры, в них произошли небольшие позитивные сдвиги. Ими он назвал обмены пленными.

"Нафтогаз" снизил цену газа для населения на июнь

НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым газ поставляется на условиях ПСО. Цена газа в июне 2020 года составит 2 142,280 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Таким образом цена газа для населения в июне будет на 5,9% ниже, чем в мае 2020 года.

Разрушены дамбы, дороги и мосты: последствия непогоды на западе Украины

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях дожди и ливни спровоцировали сильные наводнения. Реки вышли из берегов и затопили домохозяйства, селевые потоки уничтожили десятки дорог и мостов, Министерство внутренних дел объявило оранжевый уровень опасности. РБК-Украина следит за ситуацией в регионе.

На Прикарпатье пронеслись мощный смерч и ливни: видео и фото гигантской стихии

На Прикарпатье 21 июня местные жители могли наблюдать мощный смерч. Стихию увидели возле поселка Обертин Тлумацкого района Ивано-Франковской области. Очевидцы явления сняли смерч на видео и поделились роликом в соцсетях.

Видеоролик опубликовали в Telegram-канале "FRANKIVSK 112". На записи видно, как большой вихрь поднимается в серое небо, затянутое тучами.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь