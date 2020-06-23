Потоп на заході України і сутички в Харкові: новини за 22 червня

Колаж РБК-Україна

У Києві знайшли тіло ще одного загиблого при вибуху на Позняках, в Харкові протестували проти відкриття диспансеру для прийому хворих COVID-19, на заході України через негоду зруйновані дамби і мости. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 22 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Вночі знайшли тіло п'ятого загиблого під завалами будинку на Позняках

У Києві на місці ліквідації наслідків вибуху житлового будинку на Позняках знайдено тіло ще однієї людини. Загалом рятувальники знайшли 5 загиблих.

Таким чином, з початку проведення робіт з-під завалів вилучено тіла 5 осіб: двох жінок 1943 р.н. та 1974 р.н., а також трьох чоловіків 1991р.н., 1967 р.н., 1976 р.н.

Камери зафіксували момент вибуху будинку на Позняках. На відео видно, як вибухає квартира, після чого поширюється величезна вибухова хвиля.

У Львівській області сплеск коронавірусу: Степанов приїхав з перевіркою

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прибув з перевіркою у Львівську область. Причиною поїздки став сплеск захворюваності коронавірусом в регіоні.

Про це Степанов заявив на брифінгу у Львівській області.

Він зазначив, що в регіоні за добу було підтверджено 200 нових випадків захворювання коронавірусом. Всього з початку пандемії в області підтверджено 3980 випадків.

У Харкові відбулися сутички під час протесту: постраждали двоє поліцейських

У Харкові під час акції проти відкриття обласного диспансеру для прийому хворих коронавірусом між демонстрантами та поліцією сталися сутички. В результаті двоє поліцейських постраждали (відео).

Раніше РБК-Україна писало, що у Харкові чорнобильці влаштували акцію проти відкриття диспансеру, куди планують госпіталізувати хворих коронавірусом, на думку демонстрантів, під виглядом лікування COVID-19 у них хочуть забрати Чорнобильську лікарню.

Зеленський вважає переговори з Путіним "складною і заплутаною" роботою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього не було часу вибирати вірити або не вірити президенту РФ Володимиру Путіну. Він сказав, що переговори з російським лідером є дуже заплутаною і складною роботою.

Про це він заявив в інтерв'ю канадській газеті The Globe and Mail.

За його словами, незважаючи на буксуючі переговори, у них відбулися незначні позитивні зрушення. Ними він назвав обміни полоненими.

"Нафтогаз" знизив ціну газу для населення на червень

НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших споживачів, яким газ поставляється на умовах ПСО. Ціна газу в червні 2020 року складе 2 142,280 грн за 1 тис. кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Таким чином ціна газу для населення в червні буде на 5,9% нижче, ніж у травні 2020 року.

Зруйновані дамби, дороги і мости: наслідки негоди на заході України

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях дощі та зливи спровокували сильні паводки. Річки вийшли з берегів і затопили домогосподарства, селеві потоки знищили десятки доріг і мостів, Міністерство внутрішніх справ оголосило помаранчевий рівень небезпеки. РБК-Україна слідкує за ситуацією у регіоні.

На Прикарпатті пронеслися потужний смерч і зливи: відео та фото гігантської стихії

На Прикарпатті 21 червня місцеві жителі могли спостерігати потужний смерч. Стихію побачили біля селища Обертин Тлумацького району Івано-Франківської області. Очевидці явища зняли смерч на відео і поділилися роликом в соцмережах.

Відеоролик опублікували в Telegram-каналі "FRANKIVSK 112". На записі видно, як великий вихор здіймається в сіре небо, затягнуте хмарами.

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