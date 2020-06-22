ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харькове произошли стычки во время протеста: пострадали двое полицейских

Новости » Происшествия     22.06.2020 - 15:33
В Харькове произошли стычки во время протеста: пострадали двое полицейских
Фото: протесты в Харькове (mvs.gov.ua)

Полиция открыла три дела по факту столкновений

В Харькове во время акции против открытия областного диспансера для приема больных коронавирусом между демонстрантами и полицейскими произошли стычки. В результате двое полицейских пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в результате стычек в больницу были госпитализированы двое сотрудников Шевченковского отдела полиции.

"Около 13:00 произошла стычка, в результате которой двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения. Один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой - ушиб голени", - сообщили в МВД.

По данному факту открыли три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Сутички біля обласного диспансеру радіаційного захисту — чорнобильці намагалися не пустити на територію швидку. Як повідомила директорка закладу Ірина Пирогова, менше години тому вона отримала розпорядження приймати хворих на коронавірус. Докладніше на сайті Суспільного: https://bit.ly/3fMAU2Z

Опубліковано Суспільне Харків Понеділок, 22 червня 2020 р.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харькове чернобыльцы устроили акцию против открытия диспансера, куда планируют госпитализировать больных коронавирусом, по мнению демонстрантов, под видом лечения COVID-19 у них хотят забрать Чернобыльскую больницу.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ХарьковХарьковпротестстолкновение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь