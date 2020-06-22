"Нафтогаз" снизил цену газа для населения на июнь

Фото: газовая конфорка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цена на газ упала еще на 5,9%

НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым газ поставляется на условиях ПСО. Цена газа в июне 2020 года составит 2 142,280 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Об этом сообщается на сайте НАК.

Таким образом цена газа для населения в июне будет на 5,9% ниже, чем в мае 2020 года (2 275,72 грн за 1 тыс. кубометров).

Напомним, что с января 2020 года стоимость газа для потребностей населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), определяется по новой формуле.

Формула учитывает цену на голландском газовом хабе (ТТF).

Однако с 1 июля Украина перейдет на рыночные цены на газ для населения, а "Нафтогаз" не будет поставлять газ по фиксированным ценам.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для населения в мае 2020 года на 21% до 2 275,72 грн грн/тыс. куб. м.

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Автор: Александр Белоус