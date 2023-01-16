Потоки морської нафти з Росії зросли до найвищого рівня з квітня 2022 року

Як зазначає видання, це може свідчити про те, що країна наразі подолала удар по потоках експорту сирої нафти морем, які завдали їй санкції Заходу та країн G7.

Сукупні обсяги російської нафти зросли на 876 тисяч барелів на добу, або на 30%, - до 3,8 млн барелів за тиждень станом до 13 січня. Зокрема, постачання з Балтійського моря зросло на 626 тисяч барелів на добу порівняно з попереднім тижнем. Також розширилися поставки з Чорного моря і тихоокеанських портів.

Загальний морський потік сирої нафти з Росії станом на 13 січня зріс на 550 тисяч барелів на день порівняно з попереднім тижнем і становив 3,06 млн барелів. Постачання в Азію різко зросло, хоча до Європи майже повністю припинилося.

Частка експорту російської сирої нафти на європейських суднах впала після введення санкцій, але не до нуля

Обсяг нафти на суднах, що прямують до Китаю, Індії та Туреччини - трьох країн, які виявилися єдиними великими покупцями переміщених російських поставок, а також обсяги на суднах, які ще мають вказати кінцевий пункт призначення, підскочив за чотири тижні (до 13 січня) у середньому до 2,84 млн барелів на день. Це на 504 тисячі барелів на день більше, ніж за період до 6 січня, і є найвищим показником з початку 2022 року.

На думку Bloomberg, сплеск експорту морем частково компенсував падіння трубопровідних потоків до Європи. Проте надходження до військової скарбниці Кремля від експортних мит на сиру нафту зросли набагато менше. Усі поставки за останній тиждень оподатковувалися за низькою січневою ставкою, тоді як деякі вантажі, що були відправлені минулого тижня, оподатковувалися за грудневою ставкою, яка була більш ніж у 2,5 раза вищою. Частково це сталося через зміну формули, що використовується для розрахунку ставок мита, оскільки у Росії триває відхід від оподаткування експорту шляхом збільшення навантаження на виробництво.