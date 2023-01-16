Потоки морской нефти из России выросли до самого высокого уровня с апреля 2022 года

Как отмечает издание, это может свидетельствовать о том, что страна сейчас преодолела удар по потокам экспорта сырой нефти морем, который ей нанесли санкции ЕС и стран G7.

Совокупные объемы российской нефти выросли на 876 тысяч баррелей в сутки, или на 30%, - до 3,8 млн баррелей в неделю по состоянию на 13 января. В частности, поставки из Балтийского моря выросли на 626 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей. Также расширились поставки из Черного моря и тихоокеанских портов.

Общий морской поток сырой нефти из России по состоянию на 13 января вырос на 550 тысяч баррелей в день по сравнению с предыдущей неделей и составил 3,06 млн баррелей. Снабжение в Азию резко возросло, хотя в Европу почти полностью прекратилось.

Доля экспорта российской сырой нефти на европейских судах упала после введения санкций, но не до нуля

Объем нефти на следующих в Китае, Индии и Турции судах - трех стран, которые оказались единственными крупными покупателями перемещенных российских поставок, а также объемы на судах, которые еще должны указать конечный пункт назначения, подскочил за четыре недели (до 13 января) в в среднем до 2,84 млн баррелей в день. Это на 504 тысячи баррелей в день больше, чем за период до 6 января, и является самым высоким показателем с начала 2022 года.

По мнению Bloomberg, всплеск экспорта по морю частично компенсировал падение трубопроводных потоков в Европу. Однако поступления в военную казну Кремля от экспортных пошлин на сырую нефть выросли гораздо меньше. Все поставки за последнюю неделю облагались налогом по низкой январской ставке, тогда как некоторые грузы, которые были отправлены на прошлой неделе, облагались налогом по декабрьской ставке, которая была более чем в 2,5 раза выше. Частично это произошло из-за изменения формулы, используемой для расчета ставок пошлины, поскольку в России продолжается отход от налогообложения экспорта путем увеличения нагрузки на производство.