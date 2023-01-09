Російська нафта продається за ціною, вдвічі нижчою за світову

Ціна на російську нафту марки Urals обвалилася на перших у 2023 році світових торгах нижче 40 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

При цьому європейська заборона і санкції G7 зробили Росію дедалі більш залежною від Китаю та Індії.

Відповідно до даних, наданих Bloomberg Argus Media, саме нафта Urals, яка переважно експортується (на неї припадає майже 2/3 російського нафтового експорту), коштувала 37,80 доларів за барель у балтійському порту Приморськ РФ. Це рекордна найнижча ціна з весни 2020 року. Глобальний орієнтир - нафта марки Brent - того самого дня оцінювали на рівні 78,57 доларів.

З початку 2023 року Urals подешевшала ще приблизно на 10%. Її поточні котирування вже вдвічі нижчі від Brent і на третину нижче за цінову стелю, яку країни G7 встановили на позначці 60 доларів за барель.

"Ключовою причиною зниження цін, імовірно, стала втрата європейського ринку, оскільки тепер Росія залежить від крихітної групи покупців, зокрема Китаю та Індії. І оскільки танкерам доводиться пливти на тисячі кілометрів далі, щоб доставити вантаж із західних російських портів до цих покупців, вартість фрахту суден різко зросла. Це змусило знизити ціну на російську нафту, щоб конкурувати з поставками з Близького Сходу", - пише Bloomberg.