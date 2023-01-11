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Кремль втрачає по 170 млн доларів на день завдяки стелі цін на нафту

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Москва, Середа 11 січня 2023 10:00
Кремль втрачає по 170 млн доларів на день завдяки стелі цін на нафту Фото: Кремль втрачає по 170 млн доларів на день (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Стеля цін на російську нафту коштує Кремлю 172 млн доларів на день. Втрачена вигода зросте до 280 млн доларів на день, коли з 5 лютого обмеження буде поширене на нафтопродукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Дослідження гельсінського Центру досліджень в галузі енергетики та чистого повітря (CREA) дає додаткові докази того, як обмеження, введені країнами "Великої сімки", та пов'язані з ними санкції Європейського союзу б'ють по Москві. Флагманська російська нафта вже продається нижче за світові ціни більш ніж удвічі.

"Заборона ЄС на нафту та обмеження цін на нафту нарешті набули чинності, і їх вплив виявився таким значним, як і очікувалося", - сказав Лаурі Мюллівірта, провідний аналітик CREA.

Дослідницька організація заявила, що ЄС має ще більше затягнути гайки щодо Москви. За даними CREA, подальше зниження верхньої межі до 25-35 доларів за барель з 60 доларів, як і раніше, буде вищим за витрати на видобуток і транспортування в Росії, але скоротить доходи країни від експорту нафти як мінімум ще на 100 млн євро на день.

"Вкрай важливо знизити цінову стелю до рівня, який позбавляє Кремль можливості отримувати оподатковуваний нафтовий прибуток, а також обмежити імпорт нафти і газу з Росії, що залишився", - сказав Мюллівірта.

Хоча знижка може збільшуватись, завжди існує ймовірність того, що Росія може довільно скоротити постачання - чим загрожує Кремль - що призведе до зростання цін на нафту. Росія шукає способи протистояти ціновій стелі, яку президент Володимир Путін називає "незаконним".

Знижка, що розширюється, на сорт нафти Urals пішла за забороною ЄС з 5 грудня майже на весь морський імпорт сирої нафти з Росії. Водночас, блок приєднався до G7, наклавши обмеження на ціну поставок з Росії. Будь-хто, хто хоче отримати доступ до західних послуг, таких як стандартна галузева страховка, може зробити це тільки якщо заплатить 60 доларів або менше.

За даними CREA, Росія відвантажила сиру нафту на суму 3,1 млрд євро на суднах, на які поширюється цінова стеля, більша частина якої оподатковується урядом. Інші заходи, вжиті поряд зі зниженням цінової межі, такі як посилення штрафів за недотримання вимог та додаткові санкції щодо продажу танкерів, можуть скоротити доходи від викопного палива ще на 200 млн євро на день, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що обмеження цін на російську нафту, введене західними країнами в грудні, досягло своїх цілей щодо утримання російської нафти на ринку при обмеженні доходів Росії.

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