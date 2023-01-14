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РФ отримала китайські танкери для вивезення нафти до Азії

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Субота 14 січня 2023 04:56
РФ отримала китайські танкери для вивезення нафти до Азії Фото: РФ отримала китайські танкери для вивезення нафти до Азії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Щонайменше чотири супертанкери китайських компаній були залучені для вивезення російської нафти до Китаю в грудні 2022 - січні 2023 року, після того, як запроваджена країнами G7 заборона на надання суднових і страхових послуг обмежила можливості Росії постачати нафту в Азію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Китай, найбільший у світі імпортер нафти, продовжує купувати російську сировину, попри посилення західних санкцій, які Пекін назвав незаконними та односторонніми. Китайські НПЗ протягом багатьох років переробляли нафту з інших країн під санкціями Заходу, таких як Іран і Венесуела.

Російські міністерства енергетики та транспорту відмовилися від коментарів. Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на запит агентства.

Втративши європейський ринок нафти через санкції, Росія змогла переорієнтувати експорт на покупців на сході, насамперед у Китаї та Індії. Остання стала основним покупцем Urals останніми місяцями, а російський сорт - переважним імпортним ресурсом сировини в країні.

Міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі заявив у четвер на брифінгу для преси, що Індія купуватиме нафту скрізь, де вона зможе забезпечити найнижчу ціну.

Джерела в галузі повідомляють, що індійські НПЗ купують нафту Urals з постачанням у порти країни зі знижкою 15-20 доларів за барель до північноморського зразка.

Нагадаємо, що стеля цін на російську нафту коштує Кремлю 172 млн доларів на день. Втрачена вигода зросте до 280 млн доларів на день, коли з 5 лютого обмеження буде поширене на нафтопродукти.

У січні 2023 року ціни на російську нафту продовжили знижуватися. За даними Bloomberg, російська нафта сорту Urals, яка є основою енергетичного експорту РФ, минулої п'ятниці, 6 січня, подешевшала до 37,8 долара за барель у порту Приморськ на Балтійському морі.

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