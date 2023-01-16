Потоки морської нафти з Росії зросли до найвищого рівня з квітня 2022 року
Російський морський експорт сирої нафти зріс минулого тижня до найвищого рівня, починаючи з квітня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає видання, це може свідчити про те, що країна наразі подолала удар по потоках експорту сирої нафти морем, які завдали їй санкції Заходу та країн G7.
Сукупні обсяги російської нафти зросли на 876 тисяч барелів на добу, або на 30%, - до 3,8 млн барелів за тиждень станом до 13 січня. Зокрема, постачання з Балтійського моря зросло на 626 тисяч барелів на добу порівняно з попереднім тижнем. Також розширилися поставки з Чорного моря і тихоокеанських портів.
Загальний морський потік сирої нафти з Росії станом на 13 січня зріс на 550 тисяч барелів на день порівняно з попереднім тижнем і становив 3,06 млн барелів. Постачання в Азію різко зросло, хоча до Європи майже повністю припинилося.
Частка експорту російської сирої нафти на європейських суднах впала після введення санкцій, але не до нуля
Обсяг нафти на суднах, що прямують до Китаю, Індії та Туреччини - трьох країн, які виявилися єдиними великими покупцями переміщених російських поставок, а також обсяги на суднах, які ще мають вказати кінцевий пункт призначення, підскочив за чотири тижні (до 13 січня) у середньому до 2,84 млн барелів на день. Це на 504 тисячі барелів на день більше, ніж за період до 6 січня, і є найвищим показником з початку 2022 року.
На думку Bloomberg, сплеск експорту морем частково компенсував падіння трубопровідних потоків до Європи. Проте надходження до військової скарбниці Кремля від експортних мит на сиру нафту зросли набагато менше. Усі поставки за останній тиждень оподатковувалися за низькою січневою ставкою, тоді як деякі вантажі, що були відправлені минулого тижня, оподатковувалися за грудневою ставкою, яка була більш ніж у 2,5 раза вищою. Частково це сталося через зміну формули, що використовується для розрахунку ставок мита, оскільки у Росії триває відхід від оподаткування експорту шляхом збільшення навантаження на виробництво.
Днями РБК-Україна повідомляло, що РФ отримала китайські танкери для вивезення нафти до Азії.
Нагадаємо, що стеля цін на російську нафту коштує Кремлю 172 млн доларів на день. Втрачена вигода зросте до 280 млн доларів на день, коли з 5 лютого обмеження буде поширене на нафтопродукти.
У січні 2023 року ціни на російську нафту продовжили знижуватися. За даними Bloomberg, російська нафта сорту Urals, яка є основою енергетичного експорту РФ, минулої п'ятниці, 6 січня, подешевшала до 37,8 долара за барель у порту Приморськ на Балтійському морі.
Крім того, ми писали, що російський диктатор Володимир Путін побоюється проблем з бюджетом РФ через падіння цін на російську нафту.
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