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Потоки морской нефти из России выросли до самого высокого уровня с апреля 2022 года

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Россия, Понедельник 16 января 2023 17:59
Потоки морской нефти из России выросли до самого высокого уровня с апреля 2022 года Фото: объемы морских перевозок нефти из России достигли самого высокого уровня (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российский морской экспорт сырой нефти вырос на прошлой неделе до самого высокого уровня, начиная с апреля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, это может свидетельствовать о том, что страна сейчас преодолела удар по потокам экспорта сырой нефти морем, который ей нанесли санкции ЕС и стран G7.

Совокупные объемы российской нефти выросли на 876 тысяч баррелей в сутки, или на 30%, - до 3,8 млн баррелей в неделю по состоянию на 13 января. В частности, поставки из Балтийского моря выросли на 626 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей. Также расширились поставки из Черного моря и тихоокеанских портов.

Потоки морской нефти из России выросли до самого высокого уровня с апреля 2022 года

Общий морской поток сырой нефти из России по состоянию на 13 января вырос на 550 тысяч баррелей в день по сравнению с предыдущей неделей и составил 3,06 млн баррелей. Снабжение в Азию резко возросло, хотя в Европу почти полностью прекратилось.

Потоки морской нефти из России выросли до самого высокого уровня с апреля 2022 года

Доля экспорта российской сырой нефти на европейских судах упала после введения санкций, но не до нуля

Объем нефти на следующих в Китае, Индии и Турции судах - трех стран, которые оказались единственными крупными покупателями перемещенных российских поставок, а также объемы на судах, которые еще должны указать конечный пункт назначения, подскочил за четыре недели (до 13 января) в в среднем до 2,84 млн баррелей в день. Это на 504 тысячи баррелей в день больше, чем за период до 6 января, и является самым высоким показателем с начала 2022 года.

По мнению Bloomberg, всплеск экспорта по морю частично компенсировал падение трубопроводных потоков в Европу. Однако поступления в военную казну Кремля от экспортных пошлин на сырую нефть выросли гораздо меньше. Все поставки за последнюю неделю облагались налогом по низкой январской ставке, тогда как некоторые грузы, которые были отправлены на прошлой неделе, облагались налогом по декабрьской ставке, которая была более чем в 2,5 раза выше. Частично это произошло из-за изменения формулы, используемой для расчета ставок пошлины, поскольку в России продолжается отход от налогообложения экспорта путем увеличения нагрузки на производство.

На днях РБК-Украина сообщало, что РФ получила китайские танкеры для вывоза нефти в Азию.

Напомним, что потолок цен на российскую нефть стоит Кремлю 172 млн долларов в день. Упущенная выгода вырастет до 280 млн долларов в день, когда с 5 февраля ограничение будет распространено на нефтепродукты.

В январе 2023 года цены на российскую нефть продолжили снижаться. По данным Bloomberg, российская нефть сорта Urals, являющаяся основой энергетического экспорта РФ, в прошлую пятницу, 6 января, подешевела до 37,8 доллара за баррель в порту Приморск на Балтийском море.

Кроме того, мы писали, что российский диктатор Владимир Путин опасается проблем с бюджетом РФ из-за падения цен на российскую нефть.

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