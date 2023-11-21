Потік зросте на свята. Яка ситуація з чергами на кордоні України

Зараз за добу кордон перетинають в середньому 75 тисяч людей в обидва напрямки – на виїзд з України й на в'їзд. 85% із тих, хто перетинає кордон, становлять громадяни України.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
За словами співрозмовника, у вихідні дні середньодобовий перетин інколи може досягати й 90 тисяч, але ці показники значно менші, ніж були в літній період.
"Відтоді ми відмічаємо поступове зниження пасажиропотоку, який влітку тримався в будні на рівні 90 тисяч осіб, у вихідні міг досягати й 120 тисяч. Але традиційно щороку, як в літній період, так і в зимовий період (новорічно-різдвяний) пасажиропотік зростає", – пояснив Демченко.
Це пов'язано з тим, що люди або хочуть, або мають потребу в перетині кордону. В таких випадках збільшується і кількість черг – бо люди їдуть в тому числі і своїм власним транспортом.
"Увесь період воєнного стану понад 50% загального пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею. На ділянках з іншими країнами завантаженість значно менша", – додав він.
Держприкордонслужба публікує інформацію про завантаженість пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою, щоб люди могли вибрати для себе менш завантажені пункти.
"На новорічно-різдвяний період ми прогнозуємо збільшення пасажиропотоку. Певного піку, як і в літній період, кількість перетинів кордону може досягти, але це не буде так тривало, як влітку", – відзначив спікер Держприкордонслужби.
Тим часом за 10 місяців 2023 року в перетині кордону було відмовлено 43 тисячам громадян України, які слідували на виїзд. В основному це чоловіки, які вважають, що їхні документи дозволяють їм виїхати. Прикордонники пояснили РБК-Україна, кого та чому не випускають з України.
Андрій Демченко також пояснив, як протести польських перевізників на кордоні впливають на проїзд приватних автомобілів і автобусів.
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