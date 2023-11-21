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Як протести на кордоні впливають на проїзд авто і автобусів: відповідь ДПСУ

Вівторок 21 листопада 2023 12:37
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Як протести на кордоні впливають на проїзд авто і автобусів: відповідь ДПСУ Фото: Перетин кордону України (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова
Експерт: Андрій Демченко

На кордоні з Україною продовжують страйкувати польські перевізники. Вони другий тиждень блокують для українських вантажівок перетин кордону. За три дні пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на Волині перетнуло 317 вантажівок на в'їзд і 47 на виїзд замість 1800 у кожному напрямку.

Однак перевізники не блокують рух приватних автомобілів та автобусів. Про це сказав у інтерв'ю РБК-Україна речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Учасники цієї акції, яка відбувається на території Польщі на трьох напрямках, ще до її початку зазначали, що не блокуватимуть рух для автобусів і легкового транспорту", – зазначив співрозмовник.

ЗА словами речника ДПСУ, їхні дії націлені виключно на вантажні перевезення.

"З 6 листопада, коли це розпочалося, відмічаємо, що інтенсивність руху автобусів та автомобілів відбувається як на виїзд із Польщі, так і на в'їзд. Черги з боку України не зросли", – додав він.

Нагадаємо, раніше польські перевізники заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин - Дорогуськ", "Краковець - Корчова" та "Рава-Руська - Гребінне". Протестувальники вимагають, щоб українська влада виконала їхні умови замість припинення блокади кордону.

Однак офіційних підтверджень інформації про те, що польські перевізники можуть заблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика" на кордоні з Україною, наразі немає, заявив в коментарі РБК-Україна спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Також стало відомо, що на польській стороні кордону учасники страйку не пропускають через КПП вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою, які прямують до України.

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