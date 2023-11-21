Андрій Демченко: Кількість спроб незаконного перетину кордону менша, ніж торік

Українці продовжують активно їздити за кордон – хто з метою евакуації, хто у справах. Багатьох людей хвилює питання черг, правил виїзду та необхідних документів, що активно обговорюється у соцмережах.

Яка ситуація на кордоні України, чи можна ще виїжджати за внутрішніми паспортами та коли чоловікам відмовляють у виїзді, РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

– Чи впливають протести перед польськими пунктами пропуску на проїзд легкових автомобілів та автобусів із пасажирами?

– Учасники цієї акції, яка відбувається на території Польщі на трьох напрямках, ще до її початку зазначали, що не блокуватимуть рух для автобусів і легкового транспорту – їхні дії націлені виключно на вантажні перевезення. Із 6 листопада, коли це розпочалося, відмічаємо, що інтенсивність руху автобусів та автомобілів відбувається як на виїзд із Польщі, так і на в'їзд. Черги з боку України не зросли.

– Який зараз потік пасажирів на кордоні та коли очікується збільшення черг?

– Зараз в середньому за добу кордон перетинають 75 тисяч людей в обидва напрямки – на виїзд з України і на в'їзд. 85% становлять громадяни України. У вихідні середньодобовий перетин інколи може досягати і 90 тисяч, але ці показники значно менші, ніж були в літній період. Відтоді ми відмічаємо поступове зниження пасажиропотоку, який влітку тримався в будні на рівні 90 тисяч осіб, у вихідні міг досягати і 120 тисяч.

Але традиційно щороку, як в літній період, так і в зимовий період (новорічно-різдвяний) пасажиропотік зростає. Це пов'язано з тим, що люди або хочуть, або мають потребу в перетині кордону. Тоді збільшується і кількість черг – бо люди їдуть в тому числі і своїм власним транспортом.

Увесь період воєнного стану більше 50% загального пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею. На ділянках з іншими країнами завантаженість значно менша. Ми публікуємо інформацію про завантаженість пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою, щоб люди могли вибрати для себе менш завантажені пункти.

Фото: Пункт пропуску "Шегині" на кордоні України (gettyimages.com)

На новорічно-різдвяний період ми прогнозуємо збільшення пасажиропотоку. Певного піку, як і в літній період, кількість перетинів кордону може досягти, але це не буде так тривало, як влітку.

– Чи змінилися умови виїзду за кордон людей із України за внутрішніми паспортами? Чи можна їхати за кордон дітям зі свідоцтвом про народження?

– Треба враховувати, що перетин кордону відбувається як з українського боку, так і через кордон суміжних країн, з якими межує Україна. У перші місяці суміжні країни активно йшли на те, щоб люди могли перетинати кордон у тому числі і за внутрішніми паспортами. Але є угоди, які визначають перелік документів, які дають підстави на перетин кордону. В першу чергу йдеться про закордонний паспорт. Тому зараз фактично суміжні країни повернулися до того, що люди повинні мати закордонний паспорт для перетину кордону. Але якщо людина перетинає кордон як біженець – слідуючи у першу чергу з районів, де ведуться бойові дії – і у неї є об'єктивні підстави, що не вдається поновити швидко або зробити закордонний паспорт, то тоді у виключних випадках суміжна сторона може пропустити громадян України за внутрішніми паспортами.

Ми також вивчаємо обставини виїзду, можемо контактувати із прикордонниками суміжної країни для того, щоб зрозуміти, чи вони пропустять людину за таких обставин за внутрішнім паспортом.

Фото: Перевірка документів на кордоні з Молдовою (facebook.com/DPSUkraine)

По свідоцтву про народження діти громадяни України можуть їхати за кордон – це прописано у правилах перетину кордону. Таку норму було погоджено у тому числі і з прикордонниками суміжних країн.

– Чи можуть повернутися в Україну без закордонних паспортів люди, які виїхали з окупованих територій через РФ і Європу?

– За українським законодавством жоден громадянин України не може бути обмежений у праві повернутися додому за будь-яких обставин. Якщо до українського кордону прибуває людина і заявляє, що вона є громадянином України, але не має документів, які визначають право на перетин кордону, то все рівно вона буде пропущена. Навіть якщо людина не матиме документів, буде проведена ідентифікація особи. Якщо підтвердиться, що це громадянин України, він буде пропущений на територію України.

Але для руху через кордон людина спочатку перетинає суміжні країни – на це потрібно зважати. Якщо люди знаходяться за кордоном, у дипломатичних представництвах є можливість поновити свої документи або навіть отримати посвідку на повернення. Це потрібно для того, щоб у першу чергу дотриматися законодавства тих країн, у яких вони перебувають.

– Як змінилася за останні місяці кількість чоловіків призовного віку, які намагаються незаконно потрапити за кордон? Які схеми не працюють і дивують прикордонників?

– Ми не відзначаємо, що кількість спроб незаконного перетину кордону значно збільшується або різко зменшується. Якщо аналізувати затримання порушників за добу, за останній період це приблизно 25 осіб, а до того було 30. Ця статистика стосується як незаконного перетину кордону поза межами пунктів пропуску, так і в пунктах пропуску.

У пунктах пропуску особи використовують або підробки документів, або намагаються підкупити інспекторів Державної прикордонної служби, або ховаються у конструктивних особливостях транспортних засобів.

Фото: Огляд автомобіля на кордоні (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Але у цьому році кількість спроб незаконного перетину кордону менша, ніж минулого року. За 10 місяців цього року було затримано по зеленій ділянці кордону або під час інших спроб незаконно перетнути кордон близько 7000 осіб, а з 24 лютого 2022 року – загалом 16500.

Більшість спроб уже зараз добре відомі, але напочатку прикордонників дивували переодягання у жіночий одяг. Також – коли надавали документи про смерть своїх дружин, бо батьку-одинаку можна перетинати кордон. Але за останній період збільшилася кількість спроб ховатися у транспортних засобах. При тому, що знаходять дуже тісні щілини. Один із випадків був, коли на Закарпатті іноземка слідувала за межі України на авто, але в багажному відділенні у місці, де мало зберігатися запасне колесо, "зберігався" чоловік. Він навіть був без верхнього одягу, тільки у спідньому – можливо, настільки тісне було приміщення, що йому необхідно було роздягнутися. При цьому жінка вчинила скандал і намагалася втекти із пункту пропуску. Але в подальшому її затримали. У такій ситуації чоловіку передбачена адміністративна відповідальність, а жінці – кримінальна за незаконне переправлення осіб через кордон.

Був також випадок, коли чоловік на контроль надав документи, які начебто підтверджували, що він непридатний до військової служби і виключений із військового обов'язку. Прикордонники встановили, що ці документи підроблені. Жінка, яка назвалася його дружиною, запропонувала 6 тисяч доларів хабаря. У цьому випадку кримінальну відповідальність понесе і чоловік – за використання підробних документів, і жінка – за підкуп інспекторів Державної прикордонної служби.

Фото: Перевірка транспортних засобів (facebook.com/zahidnuy.kordon)

У пунктах пропуску є технічні засоби і для огляду транспортних засобів, в тому числі для перевірки порожнин, і технічні пристрої для перевірки документів на ознаки підробки.

– Як можете застерегти ухилянтів, які вирушають у гори, щоб перетнути кордон?

– Організатори беруть постійно кошти з тих, кому вони сприяють у незаконному перетині – можуть довозити людей до прикордоння, проводити до лінії кордону і потім вказувати напрямок: "Ідіть, там вас чекає те, чого ви очікуєте". Але, як бачимо, 16500 осіб затримані. І кожен потім розповідає, що вони за такі свої "подорожі" платили досить високі кошти організаторам. Звісно, що це і загроза життю порушників, якщо вони слідують через гірську місцевість, в тому числі намагаючись подолати гірські річки, по яким проходить лінія кордону.

Із останніх випадків – організатори оснастили порушників надувними невеличкими матрацами у вигляді пончиків для того, щоб вони подолали річку Тиса. Але ми завжди закликали порушників не намагатися нехтувати своїм життям в першу чергу і не намагатися незаконно перетнути кордон. Бо з початку війни зафіксовано щонайменше 25 летальних випадків, коли люди втрачали життя, ідучи на такі порушення.

– Із якими документами випускають за кордон військовослужбовців у відпустці?

– Це має бути посвідчення військовослужбовця – документ, який посвідчує, що він проходить військову службу, і відпускний квиток, в якому зазначено місце перебування за межами України. Тобто військовослужбовець, коли звертається за наданням йому відпустки, має також зазначити про її проведення за межами України. Якщо його військове керівництво надає йому таку можливість, це прописується у військовому квитку, і тоді інспектори Державної прикордонної служби перевіряють, чи дійсно особа військовослужбовець і чи надана йому його безпосереднім керівництвом можливість перебувати під час відпустки за межами України. І на підставі цих документів пропускають.

– Яка ситуація з неповерненням чоловіків призовного віку в Україну, які виїжджали через систему "Шлях"?

– Така статистика не ведеться, але якщо прикордонники фіксують перевищення терміну перебування осіб, які виїжджали за системою "Шлях" – це стосується і водіїв, і тих осіб, які перевозять гуманітарну допомогу – ми інформуємо про них державні органи, які відповідають за ці напрямки і за потрапляння людей в базу цієї інформаційної системи. Для того, щоб вони потім приймали відповідні рішення щодо тих, хто вносив таких осіб до системи і розбиралися, чому ті перевищили свій термін перебування за межами України.

Фото: Пропуск чоловіка на кордоні України (gettyimages.com)

– Як часто прикордонники відмовляють чоловікам у виїзді, навіть якщо ті мають підстави виїхати закордон?

– За 10 місяців в перетині кордону було відмовлено 43 тисячам громадян України, які слідували на виїзд з України. Переважна кількість із них – це чоловіки, бо саме їм обмежений виїзд із території України. Інші особи можуть отримати відмову, якщо мають заборону на виїзд з України (це стосується і чоловіків, і жінок) через судові рішення, доручення компетентних державних органів, які надсилаються Державній прикордонній службі, якщо хтось не має належних документів на перетин кордону. Але цей відсоток дуже невеликий – основну частину становлять громадяни України чоловічої статі, які прибувають до кордону.

Вони можуть мати на руках якісь документи, які, як вони вважають, дають їм право на перетин кордону, але насправді це не так. Ми керуємося правилами, що встановлені постановою уряду №57 щодо перетину кордону громадянами України. Якщо хтось не підпадає під ці умови і під ці категорії пропуску, то вони відповідно отримують відмову в перетині кордону.

В тому числі можуть прибувати особи, які надають документи про те, що вони навчаються у різних закладах за кордоном. І вони вважають, що мають право на перетин кордону. Але правилами визначено, що категорія студентів не підпадає під пропуск через кордон.

– Яка нині ситуація з контрабандою – чи змінилися обсяги незаконного перевезення товарів?

– Наші підрозділи за 10 місяців цього року затримали товарів на суму 327 млн гривень в обох напрямках. Це певне зменшення у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. У перші два місяці 2022 року був інший пасажиро-транспортний потік. За 10 місяців 2022 року було затримано товарів на 485 млн гривень.

У перші місяці з початку дії воєнного стану випадків переміщення тютюнових виробів через кордон практично не фіксувалося. Ми розуміли, що ці злочинні групи перекваліфікувалися на незаконне переправлення людей через кордон. Через 3-4 місяці ми почали фіксувати появу спроб переміщення тютюнових виробів і на даний момент вони продовжуються. За 10 місяців 2023 року було 255 випадків таких спроб – трохи більше 1 млн пачок сигарет. У минулому році за 10 місяців 2022 року було 253 випадки спроб незаконного переміщення сигарет – 870 тисяч пачок.

Спроби переміщення зброї також є – як на виїзд із України, так і на в'їзд. Але це більше електрошокова зброя, пневматична, яка становить основну частину з того, що виявлялося, та холодна, але не вогнепальна. Порівняно з 2022 роком є певне збільшення кількості таких спроб.

– Чи їздять білоруси в Україну та як їх перевіряють?

– Кордон із Білоруссю і Росією зачинений, придністровська ділянка – також. У нас здійснюється прикордонний контроль на кордоні з Молдовою та з країнами Європейського Союзу. В'їзд в Україну іноземців чітко регламентований законодавством, це стосується і громадян Білорусі. Якщо хтось не відповідає умовам в'їзду, не може чітко аргументувати свою мету поїздки в Україну чи не має належних паспортних документів, то може отримати відмову у в'їзді.

Треба розуміти, що Білорусь, на жаль, підтримує Росію у війні, тому щодо громадян Республіки Білорусь проводяться всі необхідні заходи контролю, попередніх перевірок інформації про тих осіб, які можуть становити загрозу.

Статистики, скільки громадян Білорусі прихали до України в цьому році, немає. Деякі з громадян Білорусі можуть мати посвідку на тимчасове чи постійне проживання в Україні. Це не дає, звісно, підстав безперешкодно перетнути кордон, але це також враховується під час заходів прикордонного контролю. Білорусам віза в Україну не потрібна.