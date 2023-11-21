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Кого та чому не випускають з України: роз’яснення прикордонників

Україна, Вівторок 21 листопада 2023 12:34
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Кого та чому не випускають з України: роз’яснення прикордонників Фото: Андрій Демченко (facebook.com)
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Андрій Демченко

За 10 місяців 2023 року в перетині кордону було відмовлено 43 тисячам громадян України, які слідували на виїзд. В основному це чоловіки, які вважають, що їхні документи дозволяють їм виїхати.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Переважна кількість із них - це чоловіки, бо саме їм обмежений виїзд із території України", - сказав він.

За його словами, інші особи можуть отримати відмову, якщо мають заборону на виїзд з України (це стосується і чоловіків, і жінок) через судові рішення, доручення компетентних державних органів, які надсилаються Державній прикордонній службі, якщо хтось не має належних документів на перетин кордону.

"Але цей відсоток дуже невеликий - основну частину становлять громадяни України чоловічої статі, які прибувають до кордону. Вони можуть мати на руках якісь документи, які, як вони вважають, дають їм право на перетин кордону, але насправді це не так", - додав речник Держприкордонслужби.

Демченко розповів, що прикордонники керуються правилами, що встановлені постановою уряду №57 щодо перетину кордону громадянами України. Якщо хтось не підпадає під ці умови і під ці категорії пропуску, то вони відповідно отримують відмову в перетині кордону.

"В тому числі можуть прибувати особи, які надають документи про те, що вони навчаються у різних закладах за кордоном. І вони вважають, що мають право на перетин кордону. Але правилами визначено, що категорія студентів не підпадає під пропуск через кордон", - пояснив речник.

Виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, що у зв'язку з воєнним станом, який діє в Україні з початку повномасштабної війни, обмежено виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Але є виключення. Зокрема, дозволяється виїзд у разі непридатності чоловіка до військової служби і його зняття з військового обліку.

Раніше британське видання ВВС написало, що з початку повномасштабного вторгнення РФ з України втекло майже 20 тисяч чоловіків, щоб уникнути призову до армії. Водночас в Держприкордонслужбі заявили, що не володіють такою статистикою.

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