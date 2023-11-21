Поток растет. Какая ситуация с очередями на границе Украины

Сейчас в сутки границу пересекают в среднем 75 тысяч человек в оба направления – на выезд из Украины и на въезд. 85% из пересекающих границу составляют граждане Украины.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
По словам собеседника, в выходные дни среднесуточное сечение иногда может достигать и 90 тысяч, но эти показатели значительно меньше, чем в летний период.
"С тех пор мы отмечаем постепенное снижение пассажиропотока, который летом держался в будни на уровне 90 тысяч человек, в выходные мог достигать и 120 тысяч. Но традиционно ежегодно, как в летний период, так и в зимний (новогодне-рождественский) пассажиропоток растет", – объяснил Демченко.
Это связано с тем, что люди либо хотят, либо нуждаются в пересечении границы. В таких случаях увеличивается и количество очередей – потому что люди едут, в том числе, и своим собственным транспортом.
"Весь период военного положения более 50% общего пассажиропотока приходится на границу с Польшей. На участках с другими странами загруженность значительно меньше", – добавил он.
Госпогранслужба публикует информацию о загруженности пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой, чтобы люди могли выбрать для себя менее загруженные пункты.
"На новогодне-рождественский период мы прогнозируем увеличение пассажиропотока. Определенного пика, как и в летний период, количество пересечений границы может достичь, но это не будет так продолжительно, как летом", – отметил спикер Госпогранслужбы.
Между тем, за 10 месяцев 2023 года в пересечении границы было отказано 43 тысячам граждан Украины, которые следовали на выезд. В основном это мужчины, считающие, что их документы позволяют им уехать. Пограничники объяснили РБК-Украина, кого и почему не выпускают из Украины.
Андрей Демченко также объяснил, как протесты польских перевозчиков на границе влияют на проезд частных автомобилей и автобусов.
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