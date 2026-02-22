Потеплішає, місцями невеликий сніг: якою буде погода в Україні сьогодні
В України сьогодні, 22 лютого, значно потеплішає - подекуди очікується до +8 градусів тепла. У низці регіонів можливий невеликий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
В Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями.
У західних, Житомирській, Вінницькій областях і на півдні Одещини невеликий сніг, вдень з дощем, на решті території без опадів.
На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний, на півдні та сході країни північно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних та південних областях 1-6° тепла, в Криму 3-8° тепла.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень від 3° морозу до 2° тепла, у Києві близько 0°.
