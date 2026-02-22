Потеплішає, місцями невеликий сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

В України сьогодні, 22 лютого, значно потеплішає - подекуди очікується до +8 градусів тепла. У низці регіонів можливий невеликий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

В Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями.

У західних, Житомирській, Вінницькій областях і на півдні Одещини невеликий сніг, вдень з дощем, на решті території без опадів.

На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, на півдні та сході країни північно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних та південних областях 1-6° тепла, в Криму 3-8° тепла.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень від 3° морозу до 2° тепла, у Києві близько 0°.