Потеплеет, местами небольшой снег: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 22 февраля, значительно потеплеет - местами ожидается до +8 градусов тепла. В ряде регионов возможен небольшой снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Украине сегодня будет облачно с прояснениями.
В западных, Житомирской, Винницкой областях и на юге Одесской области небольшой снег, днем с дождем, на остальной территории без осадков.
На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица.
Ветер юго-западный, на юге и востоке страны северо-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных и южных областях 1-6° тепла, в Крыму 3-8° тепла.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем от 3° мороза до 2° тепла, в Киеве около 0°.
