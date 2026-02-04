Потепління з нюансами: яка погода буде в Україні завтра й коли знову вдарять морози

Де в Україні завтра може бути сніг

Згідно з інформацією експерта, в Україну нині йде потепління.

"Хоча найближча ніч ще буде холодною на північному сході, все ж температура повітря буде загалом підвищуватися. Щоб можна було хоч якось вистромити голову з цієї льодяної товщі й вдихнути нормально повітря", - поділилась Діденко.

Вона додала, що в цілому 5 лютого в Україні очікується зміна погоди.

Так, сніг завтра може пройти:

у північних областях;

подекуди - на заході та в центрі.

Тим часом у східних областях та на значній частині півдня - втримається суха погода.

Прогноз на четвер, 5 лютого (карта: facebook.com/tala.didenko)

Метеоролог наголосила також на важливому нюансі: завтра в Україні очікується сильний південно-східний вітер.

"Місцями можливі пориви до 15-20 метрів за секунду", - уточнила фахівець.

В яких областях буде найтепліше

Найтеплішою погода впродовж дня четверга, 5 лютого, буде у західних областях та на півдні України - від 0 до +5 градусів за Цельсієм.

Тим часом у більшості областей вдень очікується від 3 до 8 градусів морозу. На північному сході - від 8 до 12 градусів зі знаком мінус.

А ось вночі температуру повітря прогнозують:

в середньому по Україні - близько -5-12 градусів;

на північному сході - близько -12-17 градусів;

на заході - від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Чого чекати від погоди в Києві

У Києві, за словами Діденко, передбачається завтра "зміна погоди зі стрибками атмосферного тиску".

Крім того, у столиці 4 лютого:

часом - сніг;

ожеледиця;

сильний південно-східний вітер.

"Вночі -8-10 градусів, вдень -4-6 градусів", - повідомила синоптик.

Вона нагадала також, що "поєднання сильного вітру та все ж "мінусів" може знижувати температуру комфорту".

Що може бути з погодою в Україні пізніше

Насамкінець Діденко розповіла, що може бути з погодою в Україні пізніше (згідно з попереднім, орієнтовним прогнозом).

Так, найближчими днями "буде ще тепліше трохи".

"Проте впродовж 9-11 лютого очікується чергове похолодання", - попередила спеціаліст.

Вона уточнила, що з 12 лютого потепління знову може побороти "сильний мороз".

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)