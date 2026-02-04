Потепління з нюансами: яка погода буде в Україні завтра й коли знову вдарять морози

В Україну йде потепління зі снігом і штормовим вітром. Проте вже зараз можна назвати орієнтовну дату, коли сильні морози повернуться.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Читайте також: Найхолодніший за 10 років: чим ще здивував аномальний січень у Києві
Згідно з інформацією експерта, в Україну нині йде потепління.
"Хоча найближча ніч ще буде холодною на північному сході, все ж температура повітря буде загалом підвищуватися. Щоб можна було хоч якось вистромити голову з цієї льодяної товщі й вдихнути нормально повітря", - поділилась Діденко.
Вона додала, що в цілому 5 лютого в Україні очікується зміна погоди.
Так, сніг завтра може пройти:
Тим часом у східних областях та на значній частині півдня - втримається суха погода.
Метеоролог наголосила також на важливому нюансі: завтра в Україні очікується сильний південно-східний вітер.
"Місцями можливі пориви до 15-20 метрів за секунду", - уточнила фахівець.
Найтеплішою погода впродовж дня четверга, 5 лютого, буде у західних областях та на півдні України - від 0 до +5 градусів за Цельсієм.
Тим часом у більшості областей вдень очікується від 3 до 8 градусів морозу. На північному сході - від 8 до 12 градусів зі знаком мінус.
А ось вночі температуру повітря прогнозують:
У Києві, за словами Діденко, передбачається завтра "зміна погоди зі стрибками атмосферного тиску".
Крім того, у столиці 4 лютого:
"Вночі -8-10 градусів, вдень -4-6 градусів", - повідомила синоптик.
Вона нагадала також, що "поєднання сильного вітру та все ж "мінусів" може знижувати температуру комфорту".
Насамкінець Діденко розповіла, що може бути з погодою в Україні пізніше (згідно з попереднім, орієнтовним прогнозом).
Так, найближчими днями "буде ще тепліше трохи".
"Проте впродовж 9-11 лютого очікується чергове похолодання", - попередила спеціаліст.
Вона уточнила, що з 12 лютого потепління знову може побороти "сильний мороз".
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти та розповіли, як воно впливає на погоду.
Крім того, українцям пояснили, чи справді зимова погода впливає на якість повітря.
Читайте також, як допомогти тваринам і птахам взимку, щоб не нашкодити.