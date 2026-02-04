Потепление с нюансами: какая погода будет в Украине завтра и когда снова ударят морозы

В Украину идет потепление со снегом и штормовым ветром. Однако уже сейчас можно назвать ориентировочную дату, когда сильные морозы вернутся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, в Украину сейчас идет потепление.
"Хотя ближайшая ночь еще будет холодной на северо-востоке, все же температура воздуха будет в целом повышаться. Чтобы можно было хоть как-то высунуть голову из этой ледяной толщи и вдохнуть нормально воздуха", - поделилась Диденко.
Она добавила, что в целом 5 февраля в Украине ожидается изменение погоды.
Так, снег завтра может пройти:
Между тем в восточных областях и на значительной части юга - удержится сухая погода.
Метеоролог отметила также важный нюанс: завтра в Украине ожидается сильный юго-восточный ветер.
"Местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду", - уточнила специалист.
Самой теплой погода в течение дня четверга, 5 февраля, будет в западных областях и на юге Украины - от 0 до +5 градусов по Цельсию.
Между тем в большинстве областей днем ожидается от 3 до 8 градусов мороза. На северо-востоке - от 8 до 12 градусов со знаком минус.
А вот ночью температуру воздуха прогнозируют:
В Киеве, по словам Диденко, предполагается завтра "изменение погоды со скачками атмосферного давления".
Кроме того, в столице 4 февраля:
"Ночью -8-10 градусов, днем -4-6 градусов", - сообщила синоптик.
Она напомнила также, что "сочетание сильного ветра и все же "минусов" может снижать температуру комфорта".
В завершение Диденко рассказала, что может быть с погодой в Украине позже (согласно предварительному, ориентировочному прогнозу).
Так, в ближайшие дни "будет еще теплее немного".
"Однако в течение 9-11 февраля ожидается очередное похолодание", - предупредила специалист.
Она уточнила, что с 12 февраля потепление снова может побороть "сильный мороз".
