Потепление с нюансами: какая погода будет в Украине завтра и когда снова ударят морозы

Где в Украине завтра может быть снег

Согласно информации эксперта, в Украину сейчас идет потепление.

"Хотя ближайшая ночь еще будет холодной на северо-востоке, все же температура воздуха будет в целом повышаться. Чтобы можно было хоть как-то высунуть голову из этой ледяной толщи и вдохнуть нормально воздуха", - поделилась Диденко.

Она добавила, что в целом 5 февраля в Украине ожидается изменение погоды.

Так, снег завтра может пройти:

в северных областях;

местами - на западе и в центре.

Между тем в восточных областях и на значительной части юга - удержится сухая погода.

Прогноз на четверг, 5 февраля (карта: facebook.com/tala.didenko)

Метеоролог отметила также важный нюанс: завтра в Украине ожидается сильный юго-восточный ветер.

"Местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду", - уточнила специалист.

В каких областях будет теплее всего

Самой теплой погода в течение дня четверга, 5 февраля, будет в западных областях и на юге Украины - от 0 до +5 градусов по Цельсию.

Между тем в большинстве областей днем ожидается от 3 до 8 градусов мороза. На северо-востоке - от 8 до 12 градусов со знаком минус.

А вот ночью температуру воздуха прогнозируют:

в среднем по Украине - около -5-12 градусов;

на северо-востоке - около -12-17 градусов;

на западе - от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Чего ждать от погоды в Киеве

В Киеве, по словам Диденко, предполагается завтра "изменение погоды со скачками атмосферного давления".

Кроме того, в столице 4 февраля:

временами - снег;

гололедица;

сильный юго-восточный ветер.

"Ночью -8-10 градусов, днем -4-6 градусов", - сообщила синоптик.

Она напомнила также, что "сочетание сильного ветра и все же "минусов" может снижать температуру комфорта".

Что может быть с погодой в Украине позже

В завершение Диденко рассказала, что может быть с погодой в Украине позже (согласно предварительному, ориентировочному прогнозу).

Так, в ближайшие дни "будет еще теплее немного".

"Однако в течение 9-11 февраля ожидается очередное похолодание", - предупредила специалист.

Она уточнила, что с 12 февраля потепление снова может побороть "сильный мороз".

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)