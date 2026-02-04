ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Потепління з нюансами: яка погода буде в Україні завтра й коли знову вдарять морози

Середа 04 лютого 2026 14:12
Потепління з нюансами: яка погода буде в Україні завтра й коли знову вдарять морози В Україну йде потепління, хоча морози ще можуть повернутись (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Україну йде потепління зі снігом і штормовим вітром. Проте вже зараз можна назвати орієнтовну дату, коли сильні морози повернуться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Читайте також: Найхолодніший за 10 років: чим ще здивував аномальний січень у Києві

Де в Україні завтра може бути сніг

Згідно з інформацією експерта, в Україну нині йде потепління.

"Хоча найближча ніч ще буде холодною на північному сході, все ж температура повітря буде загалом підвищуватися. Щоб можна було хоч якось вистромити голову з цієї льодяної товщі й вдихнути нормально повітря", - поділилась Діденко.

Вона додала, що в цілому 5 лютого в Україні очікується зміна погоди.

Так, сніг завтра може пройти:

  • у північних областях;
  • подекуди - на заході та в центрі.

Тим часом у східних областях та на значній частині півдня - втримається суха погода.

Потепління з нюансами: яка погода буде в Україні завтра й коли знову вдарять морозиПрогноз на четвер, 5 лютого (карта: facebook.com/tala.didenko)

Метеоролог наголосила також на важливому нюансі: завтра в Україні очікується сильний південно-східний вітер.

"Місцями можливі пориви до 15-20 метрів за секунду", - уточнила фахівець.

В яких областях буде найтепліше

Найтеплішою погода впродовж дня четверга, 5 лютого, буде у західних областях та на півдні України - від 0 до +5 градусів за Цельсієм.

Тим часом у більшості областей вдень очікується від 3 до 8 градусів морозу. На північному сході - від 8 до 12 градусів зі знаком мінус.

А ось вночі температуру повітря прогнозують:

  • в середньому по Україні - близько -5-12 градусів;
  • на північному сході - близько -12-17 градусів;
  • на заході - від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Чого чекати від погоди в Києві

У Києві, за словами Діденко, передбачається завтра "зміна погоди зі стрибками атмосферного тиску".

Крім того, у столиці 4 лютого:

  • часом - сніг;
  • ожеледиця;
  • сильний південно-східний вітер.

"Вночі -8-10 градусів, вдень -4-6 градусів", - повідомила синоптик.

Вона нагадала також, що "поєднання сильного вітру та все ж "мінусів" може знижувати температуру комфорту".

Що може бути з погодою в Україні пізніше

Насамкінець Діденко розповіла, що може бути з погодою в Україні пізніше (згідно з попереднім, орієнтовним прогнозом).

Так, найближчими днями "буде ще тепліше трохи".

"Проте впродовж 9-11 лютого очікується чергове похолодання", - попередила спеціаліст.

Вона уточнила, що з 12 лютого потепління знову може побороти "сильний мороз".

Потепління з нюансами: яка погода буде в Україні завтра й коли знову вдарять морозиПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти та розповіли, як воно впливає на погоду.

Крім того, українцям пояснили, чи справді зимова погода впливає на якість повітря.

Читайте також, як допомогти тваринам і птахам взимку, щоб не нашкодити.

Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Снігопад Погода в Києві Наталка Диденко Погода на день Метеоролог
