ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Потепление с нюансами: какая погода будет в Украине завтра и когда снова ударят морозы

Среда 04 февраля 2026 14:12
UA EN RU
Потепление с нюансами: какая погода будет в Украине завтра и когда снова ударят морозы В Украину идет потепление, хотя морозы еще могут вернуться (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украину идет потепление со снегом и штормовым ветром. Однако уже сейчас можно назвать ориентировочную дату, когда сильные морозы вернутся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Читайте также: Самый холодный за 10 лет: чем еще удивил аномальный январь в Киеве

Где в Украине завтра может быть снег

Согласно информации эксперта, в Украину сейчас идет потепление.

"Хотя ближайшая ночь еще будет холодной на северо-востоке, все же температура воздуха будет в целом повышаться. Чтобы можно было хоть как-то высунуть голову из этой ледяной толщи и вдохнуть нормально воздуха", - поделилась Диденко.

Она добавила, что в целом 5 февраля в Украине ожидается изменение погоды.

Так, снег завтра может пройти:

  • в северных областях;
  • местами - на западе и в центре.

Между тем в восточных областях и на значительной части юга - удержится сухая погода.

Потепление с нюансами: какая погода будет в Украине завтра и когда снова ударят морозыПрогноз на четверг, 5 февраля (карта: facebook.com/tala.didenko)

Метеоролог отметила также важный нюанс: завтра в Украине ожидается сильный юго-восточный ветер.

"Местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду", - уточнила специалист.

В каких областях будет теплее всего

Самой теплой погода в течение дня четверга, 5 февраля, будет в западных областях и на юге Украины - от 0 до +5 градусов по Цельсию.

Между тем в большинстве областей днем ожидается от 3 до 8 градусов мороза. На северо-востоке - от 8 до 12 градусов со знаком минус.

А вот ночью температуру воздуха прогнозируют:

  • в среднем по Украине - около -5-12 градусов;
  • на северо-востоке - около -12-17 градусов;
  • на западе - от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Чего ждать от погоды в Киеве

В Киеве, по словам Диденко, предполагается завтра "изменение погоды со скачками атмосферного давления".

Кроме того, в столице 4 февраля:

  • временами - снег;
  • гололедица;
  • сильный юго-восточный ветер.

"Ночью -8-10 градусов, днем -4-6 градусов", - сообщила синоптик.

Она напомнила также, что "сочетание сильного ветра и все же "минусов" может снижать температуру комфорта".

Что может быть с погодой в Украине позже

В завершение Диденко рассказала, что может быть с погодой в Украине позже (согласно предварительному, ориентировочному прогнозу).

Так, в ближайшие дни "будет еще теплее немного".

"Однако в течение 9-11 февраля ожидается очередное похолодание", - предупредила специалист.

Она уточнила, что с 12 февраля потепление снова может побороть "сильный мороз".

Потепление с нюансами: какая погода будет в Украине завтра и когда снова ударят морозыПубликация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и рассказали, как он влияет на погоду.

Кроме того, украинцам объяснили, действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха.

Читайте также, как помочь животным и птицам зимой, чтобы не навредить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Снегопад Погода в Киеве Наталка Диденко Погода на день Метеоролог
Новости
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом