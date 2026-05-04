Потепліє до +25, але місцями дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 4 травня, буде тепла та суха погода - до +25 градусів. Лише на південному сході країни прогнозується дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність. Без опадів, лише на південному сході країни вдень дощ.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південно-східній частині - північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 14-19° тепла, на заході та півночі країни 20-25°.
Фото: карта погоди в Україні на 4 травня (facebook.com/UkrHMC)
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вдень 20-25°, у Києві 23-25°.
