Потеплеет до +25, но местами дождь: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 04.05.2026 Пн
1 мин
Где в понедельник будет теплее всего?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 4 мая (Getty Images)

В Украине сегодня, 4 мая, будет теплая и сухая погода - до +25 градусов. Лишь на юго-востоке страны прогнозируется дождь.

Погода в Украине

Сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность. Без осадков, лишь на юго-востоке страны днем дождь.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в юго-восточной части - северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 14-19° тепла, на западе и севере страны 20-25°.

Фото: карта погоды в Украине на 4 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 20-25°, в Киеве 23-25°.

Напомним, ранее синоптик Наталья Птуха в блиц-интервью РБК-Украина предупредила о новом похолодании в мае и назвала ориентировочные даты.

