Потепліє до +25, але місцями дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 4 травня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 4 травня, буде тепла та суха погода - до +25 градусів. Лише на південному сході країни прогнозується дощ.

Погода в Україні Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність. Без опадів, лише на південному сході країни вдень дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південно-східній частині - північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 14-19° тепла, на заході та півночі країни 20-25°. Фото: карта погоди в Україні на 4 травня (facebook.com/UkrHMC) Погода у Києві У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вдень 20-25°, у Києві 23-25°.