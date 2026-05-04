Потеплеет до +25, но местами дождь: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 4 мая (Getty Images)

В Украине сегодня, 4 мая, будет теплая и сухая погода - до +25 градусов. Лишь на юго-востоке страны прогнозируется дождь.

Погода в Украине Сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность. Без осадков, лишь на юго-востоке страны днем дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в юго-восточной части - северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 14-19° тепла, на западе и севере страны 20-25°. Фото: карта погоды в Украине на 4 мая (facebook.com/UkrHMC) Погода в Киеве В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем 20-25°, в Киеве 23-25°.