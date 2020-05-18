Потепление и дожди с грозами в некоторых регионах: погода в Украине на сегодня

Погода в Украине в понедельник, 18 мая, будет лучше, но все еще ожидаются грозовые дожди на севере и востоке страны. Температура воздуха местами достигнет +24 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Погода в Украине

По данным синоптиков, по всей территории Украины, кроме Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей сегодня ожидается погода без осадков. При этом на юге температура воздуха местами достигнет +23 градусов.

В западных областях ожидается солнечная погода и от +16 до +22 тепла днем. Ночью столбики термометров опустятся до +4 градусов.

В северных и центральных областях будет прохладнее - от +14 до +19 градусов тепла, ночью температура может будет колебаться в пределах +6+9 градусов.

На юго-востоке Украины температурный диапазон будет шире - от +16 до +23 тепла, ночью будет в пределах +10 градусов.

Фото: погода в Украине на 18 мая (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

Сегодня в Киеве, как и в соседних областях, ожидается дождь с грозой. Температура воздуха ожидается от +16 до +18 градусов днем и +7+9 ночью. В остальной области будет похожая погодная ситуация.

Погода в Киевской области на 18 мая (meteo.gov.ua)

Как писало РБК-Украина ранее, синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Украине. Порывы ветра 15-20 метров в секунду ожидаются в большинстве регионов страны.

Кроме этого сообщалось, что в некоторых регионах Украины повышенный уровень пожарной опасности. Спасатели прогнозируют высокую вероятность пожаров на юго-востоке.