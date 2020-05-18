Потепління і дощі з грозами в деяких регіонах: погода в Україні на сьогодні

Сьогодні в Україні очікується до +23 тепла
Погода в Україні у понеділок, 18 травня, буде краще, але все ще очікуються грозові дощі, на півночі та сході країни. Температура повітря місцями досягне +24 градусів тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.
За даними синоптиків, по всій території України, окрім Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей сьогодні очікується погода без опадів. При цьому на півдні температура повітря місцями досягне +23 градусів.
У західних областях очікується сонячна погода і від +16 до +22 тепла вдень. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +4 градусів.
У північних та центральних областях буде прохолодніше - від +14 до +19 градусів тепла, вночі температура може буде коливатися в межах +6+9 градусів.
На південному сході України температурний діапазон буде ширшим - від +16 до +23 тепла, вночі буде в межах +10 градусів.
Фото: погода в Україні на 18 травня (meteo.gov.ua)
Сьогодні в Києві, як і в сусідніх областях, очікується дощ з грозою. Температура повітря очікується від +16 до +18 градусів, вдень +7+9 уночі. У решті області буде схожа погодна ситуація.
Погода у Київській області на 18 травня (meteo.gov.ua)
Як писало РБК-Україна раніше, синоптики попередили про сильні пориви вітру в Україні. Пориви вітру 15-20 метрів в секунду очікуються в більшості регіонів країни.
Крім цього повідомлялося, що в деяких регіонах України підвищений рівень пожежної небезпеки. Рятувальники прогнозують високу ймовірність пожеж на південному сході.
Автор: Максим Зайченко