Потепління і дощі з грозами в деяких регіонах: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні у понеділок, 18 травня, буде краще, але все ще очікуються грозові дощі, на півночі та сході країни. Температура повітря місцями досягне +24 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Погода в Україні

За даними синоптиків, по всій території України, окрім Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей сьогодні очікується погода без опадів. При цьому на півдні температура повітря місцями досягне +23 градусів.

У західних областях очікується сонячна погода і від +16 до +22 тепла вдень. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +4 градусів.

У північних та центральних областях буде прохолодніше - від +14 до +19 градусів тепла, вночі температура може буде коливатися в межах +6+9 градусів.

На південному сході України температурний діапазон буде ширшим - від +16 до +23 тепла, вночі буде в межах +10 градусів.

Фото: погода в Україні на 18 травня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

Сьогодні в Києві, як і в сусідніх областях, очікується дощ з грозою. Температура повітря очікується від +16 до +18 градусів, вдень +7+9 уночі. У решті області буде схожа погодна ситуація.

Погода у Київській області на 18 травня (meteo.gov.ua)

Як писало РБК-Україна раніше, синоптики попередили про сильні пориви вітру в Україні. Пориви вітру 15-20 метрів в секунду очікуються в більшості регіонів країни.

Крім цього повідомлялося, що в деяких регіонах України підвищений рівень пожежної небезпеки. Рятувальники прогнозують високу ймовірність пожеж на південному сході.