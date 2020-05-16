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В некоторых регионах Украины сегодня повышенный уровень пожарной опасности, - ГСЧС

Новости » Происшествия     16.05.2020 - 13:59
В некоторых регионах Украины сегодня повышенный уровень пожарной опасности, - ГСЧС
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Пожарная опасность будет в восточных и южных областях

В понедельник, 16 мая, в некоторых регионах Украины повышенный уровень пожарной опасности. Спасатели прогнозируют высокую вероятность пожаров на юго-востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"16 мая в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики сообщили, что в большинстве областей сегодня будет сухо, а дожди уйдут. Температура воздуха будет колебаться от +14 до +22. При этом есть вероятность осадков на востоке Украины.

Вместе с тем, РБК-Украина писало, что погода снова кардинально изменится. Вместо антициклона, который разогнал облака почти по всей стране, придет очередной циклон с атмосферным фронтом.

Также сообщалось, что Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования рассмотрит создание рабочей группы относительно причин возникновения лесных пожаров. С начала года в Украине - два масштабных пожара в Чернобыльской зоне и Житомирской области.

Автор: Майксим Зайченко

Теги Новости Украины пожарная опасность
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