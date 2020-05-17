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Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Украине

Новости » Происшествия     17.05.2020 - 14:54
Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Украине
Иллюстративное фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Порывы ветра ожидаются в большинстве регионов страны

В воскресенье, 17 мая, синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Украине. Погодные условия ухудшаться в большинстве регионов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, порывы ветра ожидаются во всех регионах, кроме юго-востока Украины.

"По информации Укргидрометцентра, 18 мая днем в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы ветра 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

Напомним, по всей территории Украины, сегодня кроме Луганской, Донецкой, Запорожской областей и аннексированного Крыма, ожидаются грозовые дожди в дневное и ночное время суток. При этом на юге температура воздуха местами достигнет +20 тепла.

Также РБК-Украина писало, что в эти выходные в западных, центральных и северных областях стоит ожидать сильных осадков. При этом температура воздуха днем в некоторых местах поднимется до +22 градусов тепла.

Отметим, что в некоторых регионах Украины повышенный уровень пожарной опасности. Спасатели прогнозируют высокую вероятность пожаров на юго-востоке.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Гидрометцентр
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