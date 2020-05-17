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Грозовые дожди и до +20 на юге: погода в Украине на сегодня

Новости » Общество     17.05.2020 - 10:00
Грозовые дожди и до +20 на юге: погода в Украине на сегодня
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Почти во всех областях сегодня ожидается дождь и грозы

Погода в Украине в воскресенье, 17 мая, испортится, ожидаются грозовые дожди практически во всех регионах, кроме востока. Температура воздуха на юге прогреется до +20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Погода в Украине

По данным синоптиков, по всей территории Украины, кроме Луганской, Донецкой, Запорожской областей и аннексированного Крыма, ожидаются грозовые дожди в дневное и ночное время суток. При этом на юге температура воздуха местами достигнет +20 тепла.

Так, в западных областях ожидается от +15 до +18 тепла днем. Ночью столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов.

В северных и центральных областях ожидается подобная ситуация - от +15 до +18 градусов тепла, ночью температура может упасть до +5 градусов.

На юго-востоке Украины ожидается от +15 до +20 градусов, ночью будет в пределах +5+11.

Грозовые дожди и до +20 на юге: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине на 17 мая (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

Сегодня в Киеве, как и в большинстве областей, ожидается дождь с грозой. Температура воздуха будет от +16 до +18 тепла днем и +6+8 ночью. В остальной области будет аналогичная погодная ситуация.

Грозовые дожди и до +20 на юге: погода в Украине на сегодня

Погода в Киевской области на 17 мая (meteo.gov.ua)

Как писало РБК-Украина ранее, в эти выходные в западных, центральных и северных областях стоит ожидать сильных осадков. При этом температура воздуха днем в некоторых местах поднимется до +22 градусов.

Также сообщалось, что в некоторых регионах Украины повышенный уровень пожарной опасности. Спасатели прогнозируют высокую вероятность пожаров на юго-востоке.

Автор: Майксим Зайченко

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