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Потенциальный соперник Ломаченко восстановлен в статусе чемпиона WBC

Новости » Спорт     23.04.2020 - 11:17
Потенциальный соперник Ломаченко восстановлен в статусе чемпиона WBC
Фото: Дэвин Хэйни (wbcboxing.com)

С ноября он был "чемпионом в отпуске"

Всемирный боксерский совет (WBC) официально восстановил американского боксера Дэвина Хэйни в статусе полноценного чемпиона мира в легком весе. Об этом сообщается на сайте организации.

В постановлении сказано, что правила и положения дают WBC абсолютную свободу действий в отношении определения чемпионов и обязательных претендентов, а также отмены любого назначенного поединка.

Хэйни получил статус "чемпион в отпуске", так как не смог провести обязательную защиту титула из-за травмы. WBC назначил бой за вакантный пояс WBC между доминиканцем Хавьером Фортуной и британцем Люком Кэмпбеллом, который не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Теперь же боксерская организация сменила статус данного поединка - на кону в нем будет стоять титул временного чемпиона. Хэйни сможет провести добровольную защиту, но затем ему придется встретиться с победителем боя Фортуна - Кэмпбелл.

В итоге у WBC будет сразу три чемпиона в легком весе. Как известно, Василий Ломаченко владеет титулом WBC Franchise, который освобождает украинца от необходимости проводить защиту пояса. Его бой против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса за звание абсолютного чемпиона также перенесен из-за коронавируса.

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