Потенційний суперник Ломаченка відновлений у статусі чемпіона WBC

Фото: Девін Хейні (wbcboxing.com)

З листопада він був "чемпіоном у відпустці"

Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно відновила американського боксера Девіна Хейні в статусі повноцінного чемпіона світу в легкій вазі. Про це повідомляється на сайті організації.

У постанові сказано, що правила і положення дають WBC абсолютну свободу дій щодо визначення чемпіонів і обов'язкових претендентів, а також скасування будь-якого призначеного поєдинку.

Хейні отримав статус "чемпіон у відпустці", оскільки не зміг провести обов'язковий захист титулу через травму. WBC призначив бій за вакантний пояс WBC між домініканцем Хав'єром Фортуною і британцем Люком Кемпбеллом, який не відбувся через пандемію коронавірусу.

Тепер же боксерська організація змінила статус даного поєдинку - на кону в ньому буде стояти титул тимчасового чемпіона. Хейні зможе провести добровільний захист, але потім йому доведеться зустрітися з переможцем бою Фортуна - Кемпбелл.

В результаті у WBC буде відразу три чемпіони в легкій вазі. Як відомо, Василь Ломаченко володіє титулом WBC Franchise, який звільняє українця від необхідності проводити захист пояса. Його бій проти володаря титулу IBF Теофімо Лопеса за звання абсолютного чемпіона також перенесений через коронавірус.

Раніше Хейні кинув виклик Василю Ломаченку, тоді промоутер Боб Арум заявив, що готовий рассматреть організувати бій.