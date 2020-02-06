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Ломаченко претендует на звание боксер 2019 года по версии WBC

Новости » Спорт     06.02.2020 - 08:38
Ломаченко претендует на звание боксер 2019 года по версии WBC
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Организация включила украинца в список номинантов

Украинский боксер Василий Ломаченко номинирован на звание лучшего боксера 2019 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщается на сайте организации.

Среди других претендентов - мексиканец Сауль Альварес, шотландец Джош Тейлор и американские боксеры Деонтей Уайлдер, Хосе Карлос Рамирес, Эррол Спенс.

Украинский боксер является чемпионом в легком весе этой организации, а также владеет поясами еще по двум версиям - Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Последняя организация признала Василия лучшим боксером прошлого года.

В 2019 Ломаченко провел два поединка - в апреле и августе. Сначала украинец нокаутировал британца Энтони Кроллу, защитив титулы WBA и WBO, а затем по очкам победил еще одного британца Люка Кэмпбелла и завладел поясом WBC.

Весной Ломаченко должен провести бой с обладателем пояса IBF (Международной боксерской федерации) американцем Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона. Отметим, этот поединок вошел в топ-20 самых ожидаемых в 2020 году.

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Новости Украины Василий Ломаченко2019 годБокс
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