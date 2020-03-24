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WBO отменила бой Ломаченко - Лопес в мае

Новости » Спорт     24.03.2020 - 13:26
WBO отменила бой Ломаченко - Лопес в мае
Фото: Василий Ломаченко (wboboxing.com)

Организация перенесла боксерские поединки из-за коронавируса

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила об отмене всех боксерских поединков до июня 2020 года, включая бой украинца Василия Ломаченко против американца Теофимо. Об этом сообщается на сайте организации.

"На фоне текущей ситуации во всем мире, вызванной из-за распространения Covid-19, WBO отложила все события бокса до июня 2020 года. Мы будем обновлять информацию", - говорится в заявлении.

WBO отменила бой Ломаченко - Лопес в маеСкрин со страницы wboboxing.com

Бой был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На кону - статус абсолютного чемпиона мира в легком весе. Украинец владеет тремя поясами в дивизионе (WBC, WBA и WBO), у Лопеса - титул по версии IBF.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявлял о возможном переносе поединка между Ломаченко и Лопесом на июнь или июль.

Напомним, 19 марта Василий прервал подготовку к объединительному бою и вернулся в Украину. Теофимо, в свою очередь, выразил недовольство из-за неопределенности с боем.

Также из-за пандемии коронавируса может быть перенесен второй бой Александра Усика в супертяжелом весе.

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