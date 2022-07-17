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Потенциальный соперник Ломаченко анонсировал возвращение в ринг

Фото: Девин Хейни с чемпионскими поясами (toprank.com)
Автор: Антон Федорцив

Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни собрался провести бой в грядущую осень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News 24.com.

Топ-боксер готов выйти в ринг в октябре. Лишь в начале июня он завоевал все титулы в своем весе, одолев австралийца Джорджа Камбососа по решению судей.

"Я стараюсь сражаться с лучшими боксерами планеты. Я постоянно это повторяю. Не избегаю и не скрываюсь ни от кого. Я буду готов, кто бы не вышел против меня. Я вернусь на ринг в октябре против кто знает кого", – самоуверенно заявил Хейни.

Ранее экс-чемпион в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко запланировал возвратиться в ринг именно в октябре. Президент Top Rank Тодд Дюбеф назвал "совершенно реальным" бой украинца с действующим чемпионом.

Американец Хейни на профи-ринге пока остается непобедимым. Он провел 28 поединков, в которых только побеждал (15 раз нокаутом). Ломаченко же последний раз бился в декабре прошлого года, когда по очкам одолел Комми.

К слову, американец Уайлдер готов встретиться с победителем реванша Усика и Джошуа.

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