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Потенційний суперник Ломаченка анонсував повернення в ринг

Фото: Девін Хейні з чемпіонськими поясами (toprank.com)
Автор: Антон Федорців

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні зібрався провести бій у прийдешню осінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing News 24.com.

Топ-боксер готовий вийти в ринг у жовтні. Лише на початку червня він здобув усі титули в своїй вазі, здолавши австралійця Джорджа Камбососа за рішенням суддів.

"Я прагну битися з найкращими боксерами планети. Я постійно це повторюю. Не уникаю та не ховаюся ні від кого. Я буду готовий, хто б не вийшов проти мене. Я повернуся на ринг у жовтні проти хтозна-кого", – самовпевнено заявив Хейні.

Раніше екс-чемпіон у легкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC Василь Ломаченко запланував повернутися в ринг саме в жовтні. Президент Top Rank Тодд Дюбеф назвав "цілком реальним" бій українця з чинним чемпіоном.

Американець Хейні на профі-рингу наразі залишається непереможним. Він провів 28 поєдинків, у яких лише перемагав (15 разів нокаутом). Ломаченко ж востаннє бився торік у грудні, коли за очками здолав Коммі.

До слова, американець Вайлдер готовий зустрітися з переможцем реваншу Усика та Джошуа.

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