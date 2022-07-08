Ломаченко запланировал возвращение на ринг: известны сроки и потенциальный соперник

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко, после полномасштабного вторжения РФ присоединившийся к рядам терробороны, попросил подыскать ему соперника на грядущую осень.

Об этом заявил президент Top Rank Тодд Дюбеф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Big Fight Weekend .

34-летний боксер готов вернуться в ринг. Экс-чемпион в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC может провести поединок в октябре после вызванной войной паузы.

"Мы решили предоставить ему возможность выбрать время, когда он сможет сказать, что готов. Мы ждали его. После консультаций со своим лагерем он заявил, что будет готов провести бой в октябре", – рассказал Дюбеф.

По словам функционера, поединок Ломаченко против Дэвина Хэйни вполне реален. Украинский боксер заявил промоутерам о желании вернуть себе все титулы в легком весе.

Американец Хэйни на профи-ринге пока остается непобедимым. Он провел 28 поединков, в которых только побеждал (15 раз нокаутом). Ломаченко же последний раз бился в декабре прошлого года, когда по решению судей одолел Комми.