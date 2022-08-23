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Потенциальные соперники Ломаченко договорились о бое-реванше за титулы в легком весе

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Мельбурн, Вторник 23 августа 2022 10:40
Потенциальные соперники Ломаченко договорились о бое-реванше за титулы в легком весе Фото: Джордж Камбосос попытается вернуть чемпионские пояса (facebook.com/george.kambosos)
Автор: Антон Федорцив

Только отгудел бой-реванш между Усиком и Джошуа, как боксерский мир получил новое зрелище – второй поединок между легковесами Девином Хейни и Джорджем Камбососом за ряд титулов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Top Rank Boxing.

Бой-реванш Хейни – Камбосос намечен на 15 октября. Поединок примет австралийский Мельбурн. Бой состоится на легендарной Арене Рода Лейвера.

Реванш организовала промоутерская компания Top Rank. Первый поединок между боксерами состоялся лишь в июне. Тогда в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Хейни победил Камбососа по решению судей.

С тех пор непобедимый американец стал чемпионом мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, WBO и журнала The Ring. Для Хейни бой-реванш станет первой защитой титула абсолютного чемпиона планеты.

Скорее всего, победитель поединка станет следующим соперником Василия Ломаченко. Украинец договорился о бое на 22 октября, где его оппонентом будет американец Джемейн Ортис.

Накануне промоутер другого украинца – Усика – Александр Красюк не подтвердил информацию британской печати о согласованном на 17 декабря объединительном поединке своего подопечного с Тайсоном Фьюри. Переговоры между заинтересованными сторонами продолжаются.

Потенциальные соперники Ломаченко договорились о бое-реванше за титулы в легком весе

Напомним, что украинец Усик во второй раз одолел Джошуа и сохранил чемпионские пояса в хевивейте.

К слову, ранее опубликовали хронологию событий боя-реванша между Усиком и Джошуа.

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