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Потенційні суперники Ломаченка домовилися про бій-реванш за титули легкої ваги

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Мельбурн, Вівторок 23 серпня 2022 10:40
Потенційні суперники Ломаченка домовилися про бій-реванш за титули легкої ваги Фото: Джордж Камбосос намагтиметься повернути чемпіонські пояси (facebook.com/george.kambosos)
Автор: Антон Федорців

Щойно відгудів бій-реванш між Усиком і Джошуа, як боксерський світ отримав нове видовище – другий поєдинок між легковаговиками Девіном Хейні та Джорджем Камбососом за низку титулів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Top Rank Boxing.

Бій-реванш Хейні – Камбосос запланований на 15 жовтня. Поєдинок прийме австралійський Мельбурн. Бій відбудеться на легендарній Арені Рода Лейвера.

Реванш організувала промоутерська компанія Top Rank. Перший поєдинок між боксерами відбувся лише в червні. Тоді в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Хейні переміг Камбососа за рішенням суддів.

Відтоді непереможний американець став чемпіоном світу за версіями WBC, WBA Super, IBF, WBO та журналу The Ring. Для Хейні бій-реванш стане першим захистом титулу абсолютного чемпіона планети.

Найімовірніше, переможець поєдинку стане наступним суперником Василя Ломаченка. Українець домовився про бій на 22 жовтня, де його опонентом буде американець Джемейн Ортіс.

Напередодні промоутер іншого українця – Усика – Олександр Красюк не підтвердив інформацію британської преси про узгоджений на 17 грудня об'єднавчий поєдинок свого підпічного з Тайсоном Ф'юрі. Наразі перемовини між зацікавленими сторонами тривають.

Потенційні суперники Ломаченка домовилися про бій-реванш за титули легкої ваги

Нагадаємо, що українець Усик вдруге здолав Джошуа та зберіг чемпіонські пояси в хевівейті.

До слова, раніше опублікували хронологію подій бою-реваншу між Усиком і Джошуа.

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